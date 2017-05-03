Oktay kaynarca ateş püskürdü!

Ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu'nun verdiği bir röportajda Türk oyuncular için yaptığı eleştirilere tepki yağıyor.

Gazeteye verdiği röportajda Türk oyuncular için "Bizim oyuncular Hollywood'takilerin eline su dökemez" diyen reklamcı Alinur Velidedeoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor.

Velidedeoğlu'nun "Bizim oyuncular Hollywood'takilerin eline su dökemez. Adamlar bu işi biliyo, bizimkiler disiplinsiz tembel, iki üç tane duygudan başka (kızmak, bağırmak, gülümsemek) hiç bişey yapabildikleri yok" açıklamasına Oktay Kaynarca Twitter hesabından cevap verdi.

Kaynarca, önce Velidedeoğlu'nun sözlerine değindi sonra reklamcılığını bu sözlerle eleştirdi;

"Bi memleketin televizyonlarında döndürülen reklamlara baktığınızda o memlekete neler yapılmak istendiğini, zekasını ne seviyede tutmak istediklerini görürsünüz aslında"

"ŞİŞİNE ŞİŞİNE GEZDİLER"

"Yani yıllarca bu abiler bu memleketin insanının zekasını hor görüp akıllarına ne geldiyse reklam adı altında dünyanın da paralarını ceplerine koyarak hiç bir ilerleme kaydetmeden kocaman kampanyalar yapıp, çok önemli şeyler yapan üstün zekalı insanlar olarak şişine şişine snop snop gezip yaşadılar"