90'lar pop müziğinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, öğrencilerinden vazgeçemedi.
Öğretmenlik yaparken şöhreti yakalayan Erçetin, 20 yıl önceki mesleğine geri dönerek Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri vermeye başladı.
03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Candan Erçetin eski işine geri döndü
90'lar pop müziğinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, öğrencilerinden vazgeçemedi.
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