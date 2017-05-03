Kırmızı gölden su içmek için sıraya giriyorlar

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, terk edilen demir madeninde yer altından çıkan doğal maden suyunun oluşturduğu ‘kızıl gölet’, görenleri hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi, doğal maden suyu kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. İlçenin 3 ayrı bölgeden yeryüzüne ulaşan ve ‘acı su’ olarak nitelendirilen doğal maden suyunun, başta sindirim olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarında çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu illerinden olmak üzere 10 binlerce ziyaretçi, ilçenin İçmeler olarak adlandırılan bölgesine akın ediyor. Çoğu ziyaretçi, buradaki apart otellerde konaklayıp, kaynaktan doğal olarak yeryüzüne ulaşan ‘acı sudan’ içerek sağlığına kavuşmayı amaçlıyor.

Kırmızı göletten içilen suyun şifalı olduğuna inanılıyor.

Yerli halk göleti şaşkınlıkla karşıladı

Şimdiye kadar sadece 3 ayrı noktadaki kaynağı bilinen ‘acı su’, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ambar Mahallesi’nin Gelleviz mevkiinde daha önceden demir madeni çıkarılan bölgede yeryüzüne ulaşarak gölet oluşturdu. Göletteki suyun rengi de kızıla döndü. Kendiliğinden oluşan kızıl göleti gören yöre sakinleri ise, ilk etapta duruma bir anlam veremedi. Bölgede herhangi bir kaynak noktası ve gölet içerisinde de kaynama fark edemeyen vatandaşlar, gölün yağmur suları ile oluştuğunu düşündü. Kızıl renginden dolayı göletteki suyu tadan vatandaşların, göletin tatlı su ile dolu olmadığını anlaması ise uzun sürmedi. Göletin suyunun, 20 kilometre uzaktaki İçmeler bölgesindeki su ile aynı tada sahip olduğunu anlayan vatandaşlar, renginin kızıla dönüşmesini de maden alanındaki cevher kalıntılarına bağladı.