03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Türkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! Görüşüyoruz

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Türkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! Görüşüyoruz
Rus Rosoboroneksport şirketi, Türkiye ile ortak silah yapımı projeleri için görüştüklerini açıkladı.
Türkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! Görüşüyoruz Türkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! Görüşüyoruz Türkiye ve Rusya'dan flaş ortaklık! Görüşüyoruz

Rus Silah İhracat Şirketi (Rosoboroneksport) Pazarlama Faaliyetleri Departmanı Başkan Yardımcısı Vladimir Gonçarov, şirketin Türk partnerleriyle silah yapımı projelerini görüştüğünü bildirdi. 

''ORTAK PROJELERİ GÖRÜŞÜYORUZ''

Gonçarov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Sivil Savunma Bakanlığı çeşitli uzaklıktaki Rus füze savunma sistemleri başta olmak üzere geniş çaplı askeri ürünlerle ilgileniyor. Ayrıca, perspektif silah üretimi ve ortak çalışmalar alanında teknolojik partner projelerini görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Gonçarov, Rosoboroneksport 2016 yılının sonundan itibaren Türk partnerlerle silah sevkiyatı konusunda görüşmelerin aktif bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Şirketin 9-12 Mayıs'ta Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2017'nin organizatörü olduğu ve fuar çerçevesinde Türkiye'nin hükümet temsilcileri, Silahlı Birlikleri ve iş sektörünün temsilcileriyle bir araya getirileceği belirtildi.

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