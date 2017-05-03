Kommersant gazetesi iki liderin yakın ilişkisine rağmen görüşmelerin kolay geçmeyeceğini yazarken "Mevcut durumda, Soçi'de Erdoğan'la bir görüşme ayarlayan Vladimir Putin için Ankara ile pozitif ve dinamik ilişkiyi sürdürmek ve Türkiye'nin Suriye'de Moskova'nın düşmanlarına yaklaşmasını engellemek hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.
03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Ruslar yazdı! Hayati öneme sahip..
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