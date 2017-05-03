Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihden beri tutuklu olan ancak daha önce Adana'da yargılandığı başka davadan aldığı cezanın onanmasıyla milletvekilliği ile parti üyeliğinin düşen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın durumu nedeniyle HDP'nin 20 Mayıs'ta zorunlu bir olaganstü kongreye gideceği belirtildi.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Eş Genel Başkanları Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa ve ilgili içtihatlara aykırı olduğunu ve buna karşı Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtıkları davaların devam ettiğini belirterek, "Biz bu davaları kazanacağımızı biliyoruz. Şu anda yasal noksanlık sebebi ile kongreye gidiyoruz. Bu yasal zorunluluğun bize dayatılması da Türkiye siyaset tarihine tıpkı 80'lerdeki yasaklar dönemindeki ayıplar gibi şimdiden düşmüştür" diye konuştu.
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HDP olağanüstü kongreye gidiyor!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihden beri tutuklu olan ancak daha önce Adana'da yargılandığı başka davadan aldığı cezanın onanmasıyla milletvekilliği ile parti üyeliğinin düşen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın durumu nedeniyle HDP'nin 20 Mayıs'ta zorunlu bir olaganstü kongreye gideceği belirtildi.
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