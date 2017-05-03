2 HDP'li için kritik gün! Vekillikleri düşebilir

Meclis Başkanlık Divanı, bugünkü toplantısında kritik bir konuyu da gündemine aldı. Yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız’ın “Meclise devamsızlık” nedeniyle TBMM üyeliklerinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verilecek.

PKK’ya silah taşınmasına aracılık etmekle suçlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile canlı bomba olarak saldırı düzenleyen terör örgütü üyesinin evine taziye ziyaretine giden Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında “terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlamasının da yer aldığı fezlekeler bulunuyor. Bu dosyalardan dokunulmazlıkları kaldırıldığı için ifadeye çağrılan Sarıyıldız ve Öztürk gözaltına alınamayınca haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Partinin verdiği yurtdışı görevi nedeniyle Avrupa’da diplomatik temaslarda bulunduklarını beyan eden iki milletvekili geçen yılın son aylarından itibaren Meclis çalışmalarına katılmadılar.

TOPLAM 47 BİRLEŞİM

Meclis Başkanlığı, “İkinci yasama yılı ekim, kasım, aralık dönemlerine ilişkin Genel Kurulun 47 birleşimine katılmadıkları” gerekçesiyle iki HDP’li hakkında karar alınması için konuyu Başkanlık Divanına taşıdı. Anayasanın 84’üncü maddesine göre Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliğinin düşürülmesi gerekiyor. Bu durumun Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine Genel Kurulca karar verilebiliyor. Ancak bu karardan önce dosya Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna gönderilerek rapor hazırlanıyor.

İTİRAZLARI VAR

Başkanlık Divanı bugünkü toplantısında milletvekillerinin itirazlarını kabul etmeyip Anayasal şartın yerine getirilmediğine karar verirse iki milletvekilinin dosyaları karma komisyona gönderilip “milletvekilliğini düşürme” işlemi başlatılacak. İki milletvekili, partinin özel görevlendirmesi nedeniyle diplomatik temaslarda bulunduklarından Türkiye’ye dönemedikleri gerekçesiyle “yoklama” şartına itiraz ettiler.

Meclis Genel Kurulunda en son HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürülmüştü. Ancak Yüksekdağ hakkındaki karar devamsızlıktan değil, daha önce hakkında yürütülen davada seçilmeye engel suçtan mahkum olmasından kaynaklanmıştı. Cezaevindeki milletvekilleri ise kendi iradeleri dışında Meclis çalışmasına katılamadığından yoklamaya dahil olmuyor.

YOLLUKLARI KESİLEBİLİR

TBMM İçtüzüğüne göre TBMM Başkanı yazıyla başvuran milletvekiline 10 günü aşmamamak üzere izin verebiliyor. Daha uzun süreli izinler için Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurul karar verebiliyor. Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının 3 aylığı kesiliyor. Bir yasama yılı içinde aralıksız 2 ay veya daha fazla izin almış olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulunu kararına bağlı. HDP milletvekillerinin itirazları kabul edilmezse “çalışmadıkları” gerekçesiyle maaşlarına eklenen “yolluk” bölümleri kesilecek.