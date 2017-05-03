Silikonu yapan kuaför konuştu

Merve Keleş, Adana'da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaför Soner G.'ye dudak silikonu yaptırdı. Önce 500 liraya geçici dolgu yaptıran Merve, dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yaptırdı. Enjekte edilen belirsiz madde nedeniyle dudağını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Merve, kuaför Soner G.'den şikâyetçi oldu. Merve'nin dudakları işlemden yarım saat sonra şişmeye başladı. Soner G. bir gün sonra kendisine telefonla ulaşan ve dudaklarında dayanılmaz bir Ağrı hissettiğini söyleyen Keleş'e, "Enfeksiyon kapmışsın, bu beni aşar, hastaneye git" dedi. Özel bir hastaneye giden Keleş, antibiyotik yazılıp eve gönderildi ancak dudağındaki şişlik ve ağrı geçmedi.



Olay medyaya yansıdıktan sonra kuaför Soner G. böyle bir işlem yapmadığını söylemiş, iddiaları yalanlamıştı. Ancak Habertürk'ten Soner Özcan konuyla ilgili olarak ulaştığı kuaförden dikkat çekici bilgiler aldı. "Doktor olduğumu söylemedim" diyen kuaför şu açıklamayı yaptı: "Benim bayan arkadaşımın arkadaşıydı. Aynı evde otururken Alkol aldıktan sonra kendisinde dolgu malzemesi olduğunu ve uygulamamı istediğini söyledi. Diploma göstermedim. Vur dedikleri yere sıktım"



DUDAĞINI TAMAMEN KAYBEDEBİLİR



Soner G.'nin açıklamalarının aksine onunla internet üzerinden tanıştığını ve hayatını kâbusa çevirdiğini belirten Keleş, şunları söylemişti: "Bir arkadaşım kalça ve göğüs dolgusu yaptıracaktı. İnternetten araştırma yaparken, bu kişinin medikal estetik uzmanı yazan Instagram hesabını görmüş. Arayınca bize Türkiye'de 2 yıl tıp okuyup bıraktığını, sonra Azerbaycan'da eğitim gördüğünü söyledi. Kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıttı. Benim doğuştan alt dudağımın bir tarafı yüksekteydi. Dudaklarım da inceydi. Hem şekil bozukluğunu düzeltmek hem de kalınlaştırmak için dudak dolgusu yaptırmak için anlaştım. İşlem sonrasında dudağım şişti, ateşim çıktı. Hastanede kullandığı malzemenin anlattığı malzeme olmadığı belirlenince araştırma yaptık, kadın kuaförü olduğu ortaya çıktı. 18 gündür hastanede yatıyorum. Ne kullanıldığını bilemedikleri için müdahale yapamıyorlar. Kendisini arıyorum bana ‘Söylemek zorunda değilim, seninle muhatap olamam' diyor. Bu hafta ameliyat olacağım belki de dudağımı tamamen kaybedeceğim."