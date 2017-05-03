03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Akşener'e sürpriz destek!

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Akşener'e sürpriz destek!
Meral Akşener'in parti kurduğu takdirde Abdüllatif Şener'in de o partide yer alacağı öğrenildi.
Akşener'e sürpriz destek! Akşener'e sürpriz destek! Akşener'e sürpriz destek!

2019 seçimlerine yeni kuracağı partiyle katılacağı konuşulan Meral Akşener, Çukurambar'da kaldığı otelde olağanüstü kongre sürecinden itibaren birlikte hareket ettiği grupla istişare toplantısı yapacak.

AKŞENER TEMEL KARAMOLLAOĞLU'YLA GÖRÜŞECEK

Akşener yarın 'hayır' cephesinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cuma günü ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la biraraya gelecek.

YENİ KURULAN PARTİDE ABDÜLLATİF ŞENER DE OLACAK

Akşener'in parti kurduğu takdirde, kurucu üyeler arasında AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de yer alacağı öğrenildi.

ŞENER PARTİ KURMANIN NE OLDUĞUNU İYİ BİLİR

Abdüllatif Şener, AK Parti'den ayrıldıktan sonra Uğur Dündar ve Sözcü tayfasının gazına gelmiş, bir parti kurmuş ve hiçbir başarı elde edememişti.

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