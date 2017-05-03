03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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FETÖ'nün 2 elebaşı o ülkede gözaltına alındı

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Malezya, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
FETÖ'nün 2 elebaşı o ülkede gözaltına alındı
FETÖ'nün 2 elebaşı o ülkede gözaltına alındı FETÖ'nün 2 elebaşı o ülkede gözaltına alındı FETÖ'nün 2 elebaşı o ülkede gözaltına alındı

Malezya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebubekir, Karaman ve Aslan'ın dün akşam saatlerinde ceza yasasının 130. maddesi çerçevesinde ulusal güvenliği tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Karaman'ın, FETÖ ile irtibatlı bir okulda müdürlük yaptığı ifade ediliyor. Karaman ve Aslan'ın daha önce kaçırıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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