03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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TSK'dan flaş açıklama: Haber verdik!

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TSK'dan Sincar'a yönelik yapılan açıklamada "Diğer ülkelere mensup personel için tedbir alındı ve önceden haber verildi" denildi
TSK'dan flaş açıklama: Haber verdik!
TSK'dan flaş açıklama: Haber verdik! TSK'dan flaş açıklama: Haber verdik! TSK'dan flaş açıklama: Haber verdik!

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine 25 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatı icra edilmeden önce ilgili ülkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha önceden mutabık kalınan kurallar çerçevesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, harekat bölgesinde bulunması muhtemel sivil halk ile diğer ülkelere mensup personelin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK tarafından ülkenin ve milletin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden terör yuvalarının yok edilmesi için, PKK/PYD terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 25 Nisan'daki hava harekatına ilişkin şunlar kaydedildi:

"ÖNCEDEN HABER VERDİK"

"Söz konusu hava harekatı icra edilmeden önce ilgili ülkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha önceden mutabık kalınan kurallar çerçevesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, harekat bölgesinde bulunması muhtemel sivil halk ile diğer ülkelere mensup personelin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmış ve bu konuda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlara, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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