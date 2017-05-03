Etnospor tanıtımı yapıldı! 'Ok Yaydan Çıkıyor'

Yenikapı Meydanı'nda, 4-7 Mayıs tarihlerinde organize edilecek İstanbul Gençlik Festivali ile "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla 11-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla yapıldı.

Festivalin tanıtımında katılımcılara hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın yoğun çabasıyla Türkiye'de geleneksel sporların yeniden hatırlanıp, yer bulduğu ve gelişmeye başladığını kaydederek, "Geçen yıl ilki yapılan Etnospor Kültür Festivali, bu anlamda ateşleyici oldu. Türkiye, tarihi, medeniyeti ve aynı zamanda kültür yapısıyla, dünyanın çok farklı bir ülkesi. Tarihimizden gelen bu gücü geleceğe taşıma misyonumuzu hepimiz biliyoruz." dedi.

Dünya medeniyetinin bugün kullandığı birçok icadın, Türk ve İslam coğrafyasından geldiğini aktaran Kılıç, "Bunu bileceğiz ve bu bilgi birikimini daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Tarihimizle övüneceğiz ama gelecekte neler yapmamız gerektiğini de iyi bileceğiz. Burada kalmayacağız. Etnospor Kültür Festivali'nin, gençlerimizin bu toprağın değerleriyle buluşması ve onun aziz hatırasına sahip çıkması için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yapılacak çalışmaların mekanı da ayrıca önemli. Çok güzel bir alan oluşturulmuş. İnşallah bunları Türkiye'de yaygınlaştırmalıyız." diye konuştu.

Mayıs ayının, ülke kültürü ve tarihi için önemine dikkati çeken Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"İstanbul'un fethedilmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkarak istiklal mücadelesini başlatması bu ayda. Tarihi ve kültürel değerlerimiz açısından önemli bir ay. Burada hayat bulacak çalışmaların önemi büyük olacaktır. Gençlik kamplarımızda da geleneksel sporların tanıtımı ve icrası için çalışmalar yapıyoruz. Dünyada sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız, medeniyetinizden aldığınız gücü yansıtmak önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli özelliği de bu. Birleşmiş Milletler'de, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyebiliyorsanız, milletinize ve medeniyetinize güveninizdir bu. Cumhurbaşkanımız ve milletimiz, 15 Temmuz'da hayatımızı karartmak isteyen teröristlere karşı da dimdik ayakta durdu. İnşallah 2023 yılında, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesinde çok daha büyük bir etkinlik yapacağız."

Erdoğan: "Amaç, halkımızı kültürel değerlerle buluşturmak"

Etnospor Kültür Festivali'nin ilkini geçen yıl düzenlediklerini hatırlatan Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan ise "Gayemiz, halkımızı, geleneksel sporlarımız başlığı altında, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerle buluşturmak. Bu durum, milletimizin yeniden kimlik inşasıyla ilgili önemli bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Son 150-200 yıldaki modernleşme sürecinin, kimlik kaybına neden olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Dünya Etnospor Konfederasyonu yoluyla, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesi, yaygın hale getirilmesi ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanınır hale gelmesi için çalışmalarımız var. Dünyada süren kültürel eşitsizliği, bir adalet zemininde sona erdirmek, bunu bir global mesaj olarak dünyaya verebilmek asıl amaç. Geçen seneki festivalimiz büyük ilgi görmüştü. Üç günlük süreçte 150 binin üzerinde vatandaşımız teşrif etmişti. Bu sene organizasyonu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceğiz. İstanbul Gençlik Festivali ve Etnospor Kültür Festivali'ni birlikte yapma kararı aldık. Geçtiğimiz yıla oranla çok daha büyük bir katılım bekliyoruz. İstanbul Gençlik Festivali 6 sanat sergisine ev sahipliği yapacak. Kültürün sadece spor alanında değil, tüm alanlarda tanıtılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Etnospor Kültür Festivali ile de organizasyonu tamamlayacağız."

Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin geçen yıl olduğu gibi yine 11 geleneksel spor dalı müsabakalarına sahne olacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu sene yağlı güreşlerimiz oldukça önemli olacak. Yaklaşık 45'i başpehlivan olmak üzere 300'ün üzerinde pehlivan mücadele edecek. Tüm branşlarda toplam 843 sporcu bu seneki geleneksel spor etkinliklerine katılacak. Atlı gösterilerimiz olacak. Obamızda Türkiye'nin 7 bölgesinden 14 belediyemizin sponsorluğunda kültürel etkinlik çadırları, 14 tane de Orta Asya ve Balkan kültürlerini tanıtan çadırlarımız olacak. Yarışlarda ve gösterilerde 133 at bulunacak. Ayrıca 26 geleneksel çocuk oyununu tanıtacağız. Öte yandan, 10-16 Mayıs tarihlerinin Dünya Engelliler Haftası olması münasebetiyle, mas güreşi, mangala ve geleneksel okçulukta engelliler müsabakaları düzenleyeceğiz."

Etkinliği takip edecek vatandaşlar için, kılıç kalkan, mehter ve halk oyunları gösterileri olacağını duyuran Bilal Erdoğan, "Oba alanında çocuk oyunları, Göktürk alfabesinin yazım ve okuma etkinlikleri, demir ustası gösterimi olacak. El sanatları bölümümüzde 28 el sanatı tanıtılacak. TİKA'nın güzel bir Türk köyü çalışması sergilenecek." şeklinde görüşlerini aktardı.

Etnospor Kültür Festivali 4 gün sürecek

Yenikapı Meydanı'nda kurulan özel alanda gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali, 11 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 4 gün sürecek.

Vatandaşların, spor yarışmalarını izleyip, kültürel faaliyetlere dahil olabilecekleri etkinlikte, geleneksel Türk sporlarından, mangala, kökbörü, kuşak güreşi, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, şalvar güreşi, mas güreşi, yaya okçuluğu ve yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.