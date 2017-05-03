03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Al Jazeera Türk kapanıyor

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Al Jazeera Türk kapanıyor
Katar merkezli Al Jazeera’nın, Türkiye’de yayın yapan internet sitesi Al Jazeera Türk çalışanlarına teşekkür ederek bir veda mesajı yayımladı.
Al Jazeera Türk kapanıyor Al Jazeera Türk kapanıyor Al Jazeera Türk kapanıyor

"Al Jazeera Türk Digital’in faaliyetleri 3 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erecektir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Al Jazeera Türk Digital’deki çalışma arkadaş larımıza bağlılıkları, fedakarlıkları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyoruz." denildi.

Al Jazeera Türk'ten yapılan veda açıklaması şöyle:

Al Jazeera Türk Dijital’deki ekibimiz, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca gerek Türkiye’den gerekse dünyadan son dakika haberlerini, özel dosyaları ve önemli gelişmeleri sizlerle ulaştırmak için çalıştı. Kaliteli, bağımsız ve itibarlı gazeteciliğe olan desteğinizden ötürü sizlere teşekkür ederiz.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, Al Jazeera Media Network’ün yürütmüş olduğu iş gücü optimizasyonunun bir parçası olarak, Al Jazeera Türk Digital’in faaliyetleri 3 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erecektir. Kararımız, her ne kadar dünya çapında medya endüstrisinde meydana gelen gelişmelerle uyumlu olsa da, alınması zor bir karar olmuştur. Al Jazeera Media Network olarak, Al Jazeera Türk Digital’deki çalışma arkadaşlarımıza bağlılıkları, fedakarlıkları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyoruz.

Türkiye, hem kendi topraklarındaki hem de komşu ülkelerdeki haberlerin dünyaya aktarılması bakımından Al Jazeera Media Network için halen büyük önem arz etmektedir. Al Jazeera Türk Digital faaliyetlerine devam etmeyecek de olsa, Al Jazeera Media Network bölgedeki güncel haberleri ve görüşleri yayınlamaya, Türkiye ve geleceği ile bağlı olmaya devam edecektir.

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