03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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CHP'den flaş kurultay kararı!

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CHP'den flaş kurultay kararı!
CHP yönetimini eleştiren Fikri Sağlar hakkında partisinin MYK'sı disiplin soruşturması talep etti.
CHP'den flaş kurultay kararı! CHP'den flaş kurultay kararı! CHP'den flaş kurultay kararı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi. 

KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.

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