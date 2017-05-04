04 Mayıs 2017 Perşembe7 Şaban 1438
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Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını değiştirmedi.
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı

Fed, iki gün süren para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Kurum, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında tuttu.

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