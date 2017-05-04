Fed faiz kararını açıkladı

Fed, iki gün süren para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
Kurum, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında tuttu.
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Fed, iki gün süren para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
Kurum, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında tuttu.