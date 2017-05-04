'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmede S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin konunun ele alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi'de gerçekleştirilen zirvede S-400 füze savunma sisteminin de görüşüldüğünü açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Soçi'deki zirvede S-400'lerin sevkiyatına ilişkin konunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya Peskov, "Askeri-teknik işbirliğiyle ilgili diğer konular gibi bu konu da ele alındı. Askeri-teknik işbirliğiyle ilgili istişareler olumlu geçti" ifadeleriyle yanıt verdi.