04 Mayıs 2017 Perşembe7 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:52Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 93.863 -0.52
  • Altın: 140,740 -1.26
  • Dolar: 3,5356 0.33
  • Euro: 3,8589 0.41

'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu'

»
'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu'
Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan ile Putin'in Soçi'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmede S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin konunun ele alındığını duyurdu.
'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu' 'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu' 'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmede S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin konunun ele alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi'de gerçekleştirilen zirvede S-400 füze savunma sisteminin de görüşüldüğünü açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Soçi'deki zirvede S-400'lerin sevkiyatına ilişkin konunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya Peskov, "Askeri-teknik işbirliğiyle ilgili diğer konular gibi bu konu da ele alındı. Askeri-teknik işbirliğiyle ilgili istişareler olumlu geçti" ifadeleriyle yanıt verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump ve Abbas'tan ortak basın toplantısıTrump ve Abbas'tan ortak basın toplantısıTrump, Mahmud Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istediğini bildirdi.
Erdoğan ve Putin'den 'Suriye' kararıErdoğan ve Putin'den 'Suriye' kararıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye'de İdlib Bölgesi'nin çatışmasızlık bölgesi olacağını açıkladı.
ABD'li komutan yanlışlıkla PKK'nın oyunun ifşa etti!ABD'li komutan yanlışlıkla PKK'nın oyunun ifşa etti!ABD'li komutan Albay John Dorrian, PKK'nın SDG'nin bir parçası olduğunu söyledi. Bir gazetecinin uyarısı üzerine Dorrian sözlerini düzelterek 'PYD'yi kastettim' dedi.
YPG'ye katılan manken Kobani'de görüldüYPG'ye katılan manken Kobani'de görüldüTerör örgütü YPG saflarına katılan Kanadalı eski manken 46 yaşındaki Hanna Bohman Kobani'de ortaya çıktı.
'Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu''Putin ve Erdoğan S-400'ü konuştu'Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan ile Putin'in Soçi'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmede S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin konunun ele alındığını duyurdu.
Ruslar yazdı! Hayati öneme sahip..Ruslar yazdı! Hayati öneme sahip..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Soçi ziyareti öncesi Rus basında Putin ile Erdoğan arasında görüşülecek konulara dair yorumlar yer aldı.
  • Hillary Clinton: Rusya ve FBI yüzünden seçimi kaybettim03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:25
  • Kuzey Kore'den ABD atağı! Tek tek tutukluyorlar03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:00
  • Orduda şok olay! Irkçılık uyandı03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Kitap çıkardı! Babasından öğrendiklerini yazdı03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:58
  • Kopyacı Le Pen! Fransa'da alay konusu oldu03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:57
  • Önce ABD, şimdi de Rusya! İnceleme yaptılar03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:57
  • Darbeci askerler hakim karşısında03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:56
  • İsrail'den UNESCO'ya tepki: Saçma03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:55
  • Endonezya'da sel: 13 ölü03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:54
  • Yemen'e hava saldırısı: 17 Husi militanı öldü03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri