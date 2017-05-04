ABD'li komutan yanlışlıkla PKK'nın oyunun ifşa etti!

ABD'li komutan Albay John Dorrian, PKK'nın SDG'nin bir parçası olduğunu söyledi. Bir gazetecinin uyarısı üzerine Dorrian sözlerini düzelterek 'PYD'yi kastettim' dedi.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, basın brifinginde "PKK'nın, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) bir parçası olduğunu" ifade etti, daha sonra YPG'yi kastettiğini söyleyerek sözlerini düzeltti.

Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'da basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

PKK GAFI

Rakka'nın izole edilmesi operasyonuyla ilgili değerlendirmeler yapan Dorrian'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve onun silahlı kolu YPG'yi kastederek, "PKK'ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası ve Suriye Arap Koalisyonu da bir parçası." demesi dikkati çekti.

GAZETECİ UYARINCA SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Dorrian'ın sözlerinin hemen ardından bir basın mensubunun, "Sanıyorum PKK, Suriye Demokratik Güçlerinin parçası dediğinizi duydum, netleştirmek için soruyorum" sorusuna Koalisyon Sözcüsü, "Öyle mi söyledim? YPG dedim." cevabını verdi.

PYD'nin, terör örgütü PKK ile bağını reddeden ABD, ana omurgasını PYD'nin oluşturduğu SDG'ye askeri anlamda destek vermeye devam ederken Koalisyon Sözcüsünün "PKK" gafı dikkatlerden kaçmadı.

PYD'LİLERLE ABD ASKERLERİNİN BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI

Dorrian, önceki hafta Türkiye-Suriye sınırında PYD militanlarıyla birlikte devriye gezmeye başlayan Amerikan zırhlılarıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Suriye'nin kuzeyinde bazı birliklerimiz var. Orada bazı devriye görevlerini icra ediyoruz. Bunların amacı herhangi bir güvenlik olayını müşahade ve rapor etmek ve sınırın iki tarafındaki müttefikimiz Türkiye ile iş birliği yaptığımız güçlerin güvenliğine bağlılığımızı göstermektir."

Türkiye, Amerikan bayraklarıyla PYD bayraklarının aynı karede görüldüğü devriye fotoğraflarına sert tepki göstermiş, Washington yönetiminin PYD'ye sağladığı desteği sona erdirmesi çağrısında bulunmuştu.

Albay Dorrian ayrıca, SDG unsurlarının Tabka kentinde ilerlemeye devam ettiğini ve bu bölgedeki bir hasteneyi ele geçirdiğini ifade ederek, "Koalisyon, Tabka'daki SDG unsurlarına hava saldırılarıyla destek vermeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.