Erdoğan ve Putin'den 'Suriye' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye'de İdlib Bölgesi'nin çatışmasızlık bölgesi olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda bir araya geldi.Liderler 1.5 saat süren zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı.



"İlk sözü alan Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin tamamlandığı vurgusunu yaparak, işbirliğinin artırılacağını ifade etti. Putin özetle şunları söyledi;



PUTİN: İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ TAMAMLANDI



"Yakın geçmişte ilişkilerimiz bir dayanıklılık testinden geçti. şu anda söyleyebiliriz ki normalleşme süreci tamamlanmıştır ve işbirliğimize devam ediyoruz. işbirliğimizin daha da güçlendirmeye kararlıyız.



110 milyar dolarlık yatırım



Bugün dar formatta heyetler arası görüşmelerde Rus-Türk orta vadeli işbirliği programını ele aldık. Ekonomik alana odaklandık. Karşılıklı engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, ayrıca ticaretimizde milli para birimlerin kullanılması konusunu ele aldık. Bu senenin ilk aylarında küçük olsa bile artış kaydedilmişti. Her iki taraftan 110 milyar dolarlık yatırım sözkonusu. Çalışmaların tamamlanması noktasında anlaştık. Türk Akımı projesini görüştük. Türkiye, Rusya'nın doğalgaz ihracatını genişletecektir. Akkuyu Santrali proje kapsamında görüştük. İnsani anlamda işbirliğini ele aldık. Akkuyu ile 20 milyar Dolar yatırım olacak. Rus turistlerin Türkiye'de güvenliğinin sağlanması kritik önem taşımaktadır.



Suriye'de çatışmaları durdurduk



Küresel ve bölgesel konuları görüştük. Özellikle uluslararası terörle mücadele konusunda istihbarat birimlerimiz ve Savunma Bakanlıklarımızın işbirliği konusunda anlaştık. Özellikle Suriye'yi konuştuk. Biz Sayın Erdoğan ile hemfikiriz Suriye'de çözüm sadece siyasi ve diplomatik olabilecektir. Suriye hükümet ordusu ile silahlı muhalifleri arasında çatışmaları durdurduk.İnanıyoruz ki, ortaklık ve iyi komşuluk temelinde ilişkilerimizin güçlenebilmesi için bu toplantı katkı sağlayacaktır."