04 Mayıs 2017 Perşembe7 Şaban 1438
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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 'adaylık' sorusuna 'bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı' yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında, "bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı" dedi.

Deniz Baykal'ın "ya aday ol, ya çekil" şeklindeki sözleri hatırlatılarak sorulan soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağının sinyalini verdi.

Baykal'ın açıklamalarına saygı duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "partimizin kurulları var, aday belirlenmesi konusunda bu kurullarla birlikte karar vereceğiz, ben tek başıma karar vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

"BUGÜN SÖYLEDİKLERİMİZ YARIN DEĞİŞEBİLİR"

Aday belirleme sürecinin ve partinin stratejisinin nasıl olacağı yönündeki soruya da Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardır: Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Siyasette koşullar her an değişebilir. Bugün söylediğiniz şeyler yarın koşullara göre değişebilir" yanıtını verdi.

"ONLARIN PARTİDE YERİ YOK! AYIKLAYACAĞIM"

Hiç kimse kendini partinin üzerinde görmemeli. Oturup parti için ülke için çalışacaksın. Kısır çekişme yapanın partide yeri yok, ayıklayacağım. Kısır çekişme yapan gidip dedikodu partisi kursun.

İki ay içinde seçmene teşekkür ziyareti yapacağız. Üslup değişti dediler, evet değiştirdik. Taban kısır kavga istemiyor, engelle diyor.

Kurultay gününü Parti Meclisi belirler.

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