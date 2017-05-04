Apartman dairesinde 6 ceset bulundu

Adana'da bir apartman dairesinde silahla öldürülen 6 kişinin cesedi bulundu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde 6 kişi ölü bulundu.



Edinilen ilk bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta 5 katlı apartmanın 3 katında meydana geldi. 3. kattaki evden gelen silah sesleri üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında 6 kişiyi ölü olarak buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ölenlerden 5'inin kimliği belirlendi



Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesetlerin emekli vali İsmet Metin, eşi Nurşen ile kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, Gönül Cengiz ve Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğunu belirledi.

Eski Metin'in ailesiyle eşinin yeğeni olan Denizhan Dener'in Adana'daki evine geldiği, burada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandığı iddia edildi.

Dener'in tartışmada evdeki 5 kişiyi öldürerek intihar ettiğinden şüphelenildiği bildirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evdeki herkesin hayatını kaybetmesinden dolayı olayın nedeninin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.