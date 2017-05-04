04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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ABD tarihinin en büyük iflası

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Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Porto Riko'nun Valisi Rossello, kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığı için federal iflas mahkemesine başvuracağını duyurdu
ABD tarihinin en büyük iflası
ABD tarihinin en büyük iflası ABD tarihinin en büyük iflası ABD tarihinin en büyük iflası

Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko, yaklaşık 73 milyar dolarlık kamu borcunu ödemeyediği için iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor.

Kreditörleriyle anlaşma sağlayamayan adanın iflası, ABD tarihindeki en büyük temerrüt vakası olacak.

Uzun süredir borç krizinden çıkamayan Porto Riko'nun Valisi Ricardo Rossello, adanın kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığından ötürü federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.

İç işlerinde bağımsız olmasına karşın ABD toprağı statüsüne sahip olan Porto Riko, başvurunun kabul edilmesi durumunda diğer Amerikan eyaletleri ve kentlerinden farklı bir iflas sürecine tabi tutulacak.

ABD yönetimi tarafından adadaki borç krizine yönelik olarak geçen yıl çıkarılan “Porto Riko Denetim, Yönetim ve Ekonomik İstikrar Yasası” (PROMESA) çerçevesinde borç yapılandırmasına gidebilecek Porto Riko hükümeti, böylece kreditörlerinden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.

Ada, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan bu yasa sayesinde borçlarının bir bölümünü, geçen yılın temmuz ayından bu yana dondurmuştu.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK İFLASI

Yaklaşık 3,6 milyon Amerikan vatandaşına ev sahipliği yapan Porto Riko'da kişi başına düşen kamu borcunun, ABD'nin tüm yerel yönetimlerinden daha yüksek olması dikkati çekiyor.

Yoksulluk oranının yüzde 45'e ulaştığı Porto Riko’nun 73 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmesi, ABD tarihindeki en büyük temerrüt vakası olacak.
Finansal krizdeki Yunanistan'la benzer sorunlar yaşayan ve temerrüdün eşiğinde olan Porto Riko'ya "ABD'nin Yunanistan'ı" yakıştırması yapılıyor.

Bununla birlikte Porto Riko, farklı bir iflas sürecine tabi tutulmasına karşın ABD'nin iflas bayrağı çeken ilk yerel yönetimi olmayacak. Michigan eyaletindeki Detroit, California eyaletindeki Stockton ve Alabama eyaletindeki Jefferson County, ülkede daha önce iflasını açıklayan şehirler arasında yer alıyor.

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ABD tarihinin en büyük iflasıABD tarihinin en büyük iflasıDış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Porto Riko'nun Valisi Rossello, kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığı için federal iflas mahkemesine başvuracağını duyurdu
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