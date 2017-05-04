Seferberlik müjdesi! 3 ayda 1 milyonu aştı

Milli İstiham Seferberliği meyve vermeye başladı. Erdoğan'ın çağrısıyla 3 ay önce başlamıştı. Bugün hedeflenen 1 milyon rakamı aşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak 2017 Cuma günü Konya'da ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programını başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Şubat 2017 Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin oluşturacakları ilave istihdam için destekleneceklerini açıkladı. 09/02/2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazete'de söz konusu istihdam teşviki yayımlandı.

İstihdam Seferberliği kapsamında 1 Ocak-3 Mayıs arası kamu ve kamuda ihaleli çalışanlar hariç 4/A sigortalı özel iş yerlerinde 767 bin 322 kişi istihdam edildi. İşbaşı Eğitim Programı ile 108 bin 949 kişi, Toplum Yararına Program ile de 126 bin 995 kişi iş sahibi oldu. Böylelikle toplamda 1 milyon 3 bin 266 kişi istihdam edildi ve Haziran için hedeflenen rakam aşıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu TRT Haber'de yaptığı açıklamada "1 Ocak - 3 Mayıs arası 767,322 kişi kamu ve kamuda ihaleli çalışanlar hariç 4/A sigortalı özel işyerlerinde olmak üzere 1 milyonun üzerinde yeni istihdam sağlandı" dedi.

"ORANI GÜMBÜR BÜMBÜR AŞAĞI ÇEKMEMİZ LAZIM"

2016 yılında hedeflenen 900 bin artı istihdam rakamının ne yazık ki 400 bini yakalandı, 500 bin istihdam gerçekleşmedi. Yaşanan olağanüstü durumlar 2016'da ilave 500 bin ek işsiz insan olarak yansıdı. Bunun üzerine 2017'nin hedefi de artı 1 milyon ek istihdam olunca, 1,5 milyonluk artı istihdam konusunda seferberlik başlatıldı.



Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hep beraber gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak ciddi bir dönüşümü yakalamalıyız. Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp edip, oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım” açıklamasında bulunmuştu.