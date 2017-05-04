Çöpteki bavuldan vahşet çıktı!

Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının cesedinin bavula sığması için, ayaklarından, ellerinden ve boynundan ikiye katlanacak şekilde palet ipiyle bağlandığı görüldü.

İstanbul Fatih'de çöp konteyneri içindeki bavuldan ikiye katlanmış ve palet ipi ile bağlanmış 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi çıktı. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının önce dövüldüğü, ardından da 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.



Fatih Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde önceki gece bir kağıt toplayıcısı çöp konteynerini karıştırdığında çuval içerisinde bulunan bavulda ceset buldu. Kağıt toplayıcısının çevredekilere haber vermesinin ardından olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri polislerinin yardımıyla cesedin bulunduğu bavulu konteynerden çıkardı.

BAVULA SIĞSIN DİYE İKİYİ KATLAMIŞLAR

Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki kadının feci şekilde dövüldükten sonra vücudunun 4 yerinden bıçaklandığını belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının cesedinin bavula sığması için, ayaklarından ellerinden ve boynundan ikiye katlanacak şekilde palet ipiyle bağlandığı görüldü. Katil ya da katillerin bavulu önce siyah bir poşete sardığı, daha sonra da çuvala koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HABERTÜRK