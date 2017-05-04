Asker farketti, jetler havalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Hisardağı üs bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Hisardağı üs bölgesine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sızma girişiminde bulunulduğunu ve birliklere taciz atışı yapıldığını bildirdi. Bunun üzerine, üs bölgesinde görevli personel tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına ait koordinatların belirlenmesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla 2 Mayıs 2017 tarihinde 11.30-11.50 saatleri arasında bir hava harekatı icra edildiği ve 6 hedefin imha edildiği açıklandı.