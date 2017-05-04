Putin'in Erdoğan'a espirisi güldürdü!

Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türk heyetiyle ilgili, "Seninkiler çalışmak istemiyor" sözleri güldürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin başlangıcında yerine oturmayı bekleyen Türk heyetini göstererek "Seninkiler çalışmak istemiyor" diyerek espri yaptı.

Erdoğan'la Soçi'de bir araya gelen Rus lider Putin, görüşmenin başlangıcında Türk heyetindeki bir görevlinin oturmak için yer aradığını gördü.

Görüşmenin başlamasını da geciktirdiği belirtilen duruma Putin esprili bir dille yaklaşarak Erdoğan'a, “Seninkiler çalışmak istemiyor” dedi.