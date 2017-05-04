Kalın'dan anlamlı paylaşım: Büyüksün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Kalın, yaptığı paylaşımda domates fotoğrafıyla beraber "Büyüksün" tweetini attı.

Rusya ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin tamamlanmasının ardından domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Kalın, yaptığı paylaşımda domates fotoğrafıyla beraber "Büyüksün" tweetini attı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya gelmesinin ardından önemli kararlar alındı.

Rusya ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin tamamlanmasının ardından domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak aynı anda kaldırıldı.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kişisel resmi hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. İbrahim Kalın, yaptığı paylaşımda domates fotoğrafıyla beraber "Büyüksün" tweetini attı. Kalın'ın bu tweetini yüzlerce kişi retweet yaptı.