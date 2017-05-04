WhatsApp çöktü mü? BTK'dan flaş açıklama

Dünyada bir milyardan fazla kullanıcıya sahip akıllı telefon uygulaması Whatsapp'de bağlantı sorunları yaşanıyor.

Cep telefonları ve web'de mesajlaşma ve görüntülü konuşma imkanı sağlayan WhatsApp'da bu gece bağlantı sorunu yaşanıyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamada yaşanan sıkıntılar sosyal medyada yankılandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken uygulamadaki sıkıntı sürüyor.

BTK'DAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilgi Teknolojileri (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan twitter'dan sorunla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır."

1 MİLYARDAN FAZLA KULLANICISI VAR

Whatsapp 180'den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişi kullanıyor.

WhatsApp, önceden Yahoo'da toplam 20 yıl geçiren Jan Koum ve Brian Acton tarafından kuruldu. WhatsApp 2014'te Facebook'a katıldı, ama tüm dünyada hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışan bir mesajlaşma hizmetini geliştirme amacına odaklanmak için ayrı bir uygulama olarak çalışmaya devam ediyor.