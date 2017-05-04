04 Mayıs 2017 Perşembe7 Şaban 1438
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Dev şirketin tamamı satıldı!

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Gulf Insurance Group, AIG Sigorta`nın %100`ünü 47.9 milyon dolara satın aldı.
Dev şirketin tamamı satıldı!
Dev şirketin tamamı satıldı! Dev şirketin tamamı satıldı! Dev şirketin tamamı satıldı!

Kuveyt borsasında işlem gören Gulf Insurance Group, AIG Sigorta Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hissesini 47.9 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

AIG Sigortadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1976 yılından bu yana Türkiye‘de hizmet vermekte olan şirketimiz AIG Sigorta, 2017 yılı 2 Mayıs itibariyle çok uluslu GULF INSURANCE GROUP K.S.C.P tarafından satın alınmış olacaktır.

Bugün AIG Sigorta A.Ş.'nin 200’ü aşkın çalışanı, İstanbul, Orta Anadolu , Bursa, İzmir ve Adana illerinde Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı 500’e yakın acentesi bulunmaktadır. AIG Sigorta A.Ş., müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için geliştirdiği sigorta ürünleri ile tüm dağıtım kanallarında yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşım, sigorta müşterilerine en etkili şekilde ulaşmak için kullanılan doğrudan satış, bankalar aracılığı ile ürün dağıtımı, seçkin acente ağının yanı sıra yerel ve uluslararası brokerlerin kullanılmasıyla kendini göstermektedir.

Moody’s’den A3, AM Best’ten A+ (Excellent) kredi notu almış olan finansal yapısı oldukça güçlü Gulf Insurance Group’ un bilgi ve tecrübesi ile güçlenerek yoluna devam eden şirketimiz, bütün işletmelerin yararlanabileceği teknik uzmanlık, finansal güç, etkin ve üstün hasar servisi ile mutlak güvence sağlamaktadır. Çok uluslu bir firma oluşumuz, uluslararası deneyimimiz ve etkin hasar ağımız ve kaliteli hizmetimiz, attığınız her adımda sizin yanınızda olacağımızın teminatıdır."

GULF INSURANCE GROUP K.S.C.P HAKKINDA

Yüzde 44 hissesi Kuwait Projects Company (KIPCO), yüzde 41,4 hissesi Fairfax Financial Holdings Limited ve kalan hisseleri hazine ve halka açık olan GULF INSURANCE GROUP K.S.C.P 1962 yılında şirket temellerini atmış olup bölgesindeki iki dev şirketin bilgi ve tecrübesinin ortaklığında 9 farklı ülkede faaliyetine devam etmektedir.

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