Çalışanlar dikkat! Bunu yapan işten çıkarılır

Çalışma hayatında çalışanın da işverenin de uyması gereken kurallar var. Bu kurallardan bazıları işverene tazminatsız fesih yetkisi veriyor.

İşverenler bildirimsiz olarak işçileri işten çıkartabilecek. Ancak bunun için belli şartlar var. İşçiler telefonda fazla vakit geçirirse, iş dışında internette fazla vakit geçirirse tazminatsız olarak kovulabilir.

Çalışanlar, işverenin sözleşmeye aykırı hareket etmesi, yasalara uymadan eksik maaş verip gerçek maaşı bordroda gizlemesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması gibi sebeplerle iş akitlerini feshedip, yani istifa edip tazminatlarını alabiliyor. Buna karşın işverenler de benzer sebeplerle bildirimsiz olarak sözleşmeyi feshedip çalışanını işten çıkartabiliyor.

Haklı fesihi düzenleyen maddelerin dışında çalışanın da işverenin de uyması gereken kurallar var. Çalışanların bazı davranışları yine işverene tazminatsız fesih yetkisi veriyor.



Özellikle işyerinde çalışma düzenini bozan, verimi olumsuz etkileyen davranışlar burada önem kazanıyor. Teknolojinin gelişmesiyle artık çalışanlar telefonlarını ceplerinde taşıyor.



Dolayısıyla istedikleri an konuşabilip internette dolaşabiliyor.



Ancak bunun da bir sınırı var. Mesai saatlerinde işverenin koyduğu kurallara uyup verdiği işleri yapmakla yükümlü olan çalışan bu zamanı internette geçirirse sonuçlarına katlanıyor.



Atılmaya sebep olan davranışlardan bazıları şöyle: İşyerinde rahatsızlığa yol açacak şekilde arkadaşlarından sürekli borç istemek.



Verilen işi tüm uyarılara rağmen kasten eksik yapmak.



İş ortamını olumsuz etkileyecek şekilde iş arkadaşlarıyla ilişkiye girmek, ya da iş arkadaşlarını taciz etmek.



İşini aksatacak şekilde uzun telefon konuşmaları yapmak, internette dolaşmak, yasaklı sitelere girmek.



İşini aksatacak şekilde sosyal medyada sohbet etmek, vakit harcamak.



İşe geç gelmeyi adet haline getirmek.



Kendisine emanet edilen ekipmanları hor kullanmak, özel işlerinde kullanmak.



İşverenden izin almadan ek iş yapmak.



İşyerinde konulan kurallara örneğin sigara yasağına uymamak.



Buna benzer konularda ısrar eden çalışanlar için işverenin çıkartma yetkisi bulunuyor. Hatta Yargıtay'ın kararlarına göre bu şekilde işten atılan çalışan kıdem tazminatını da alamıyor.



Yargıtay burada tazminat verilip verilmemesini karara bağlarken 'işin aksatılıp aksatılmamasını' ölçü olarak kabul ediyor.

YENİ ASIR