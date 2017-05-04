Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a karşı plan

CHP’nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “Ya aday ol ya bırak” sözleriyle başlayan tartışma sürüyor. Baykal’ın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için PASOK ile Ahmet Türk ve Meral Akşener’li iki model önerisi parti yönetiminde karşılık bulmadı.

İLK ADIM KAYGILARIN TESPİT EDİLMESİ

CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın verdiği bilgiye göre CHP yüzde 49’luk ‘hayır’ oylarını koruyarak büyütmeye yönelik üç aşamalı bir yol haritası üzerinde çalışılıyor. Buna göre CHP, yüzde 49'luk Hayır cephsini bir arada tutacak bir dil arayacak ve son olarak da referandumda Evet diyen kesimin desteğini alabilmek için çalışmalar yürütecek.

KİŞİ DEĞİL İLKELER ÜZERİNDE TARTIŞMA



Bu dönemde isim tartışmanın sakıncalar yaratacağını savunan Bülent Tezcan, şunları söyledi:

“Bu çalışmalar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yürütülüyor. Bunu bırakıp isimler üzerinde tartışma sürdürmek süreci tıkamaktan öte bir işe yaramaz. Sayın Genel Başkan mevcut siyasi tablo içerisinde bu sorumluluğu taşıyacak ve bunun öncüsü olacak tek liderdir. Temsil ettiği tabanın genişliği, kampanya süresindeki liderliğini de dikkate aldığımızda tartışılmaması gereken tek isim Sayın Genel Başkan’dır. Şu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu, kişiler üzerine bir tartışma yürütmek yerine, ilkeleri belirleyerek başarıya odaklı bir çalışmanın hazırlığında. Bütün partililer olarak yapmamız gereken de bu çerçevede isim tartışmalarıyla süreci erken bir ayrışma noktasına taşımak değil, yöntemi ve ilkeyi tespit eden ortak noktaları ön plana çıkartan bir tarzı geliştirmektir. Şu anda bununla meşgulüz.”

HÜRRİYET