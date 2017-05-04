04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı

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Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı
Bir radyo programına konuk olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk pek az kişinin bildiği, henüz çocuk yaştayken geçirdiği ve kör olmasına neden olan kazayı anlattı.
Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı

Kısa süre önce yeni bir albüm çıkaran Metin Şentürk, görme engelli olmasına neden olan talihsiz kazayı anlattı.

"Annem benim hayatımın mimarıdır, meleğimdir. Bugün oturduğum evin üstünde adı yazan hanımefendidir. Kalbimde bir elmastır" diyen Şentürk, küçükken kör olmasına neden olan kazayı da anlattı.

"MASANIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜM"

Şentürk "Yedi çocuklu bir ailenin üyesiyim. Fatih'te oturuyorduk. O gün bizim evde boya yapıyorlarmış. Ben de uyuyorum diye masanın üzerine koymuşlar. Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım" dedi.

"8 YIL YATILI OKULDA OKUDUM"

Metin Şentürk "İlkokula giderken çok mutluydum. Ama annemin beni orda bırakması hayatımın en mutsuz anı olarak kaldı bende… Sekiz yıl boyunca yatılı okulda okudum. Okula alışma evresinde çok zorluklar yaşadım. Telefonla konuşmamız bile yasaktı" diyerek çocukluk anılarını paylaştı.

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