04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Putin ilk kez sebebini açıkladı! Türklerden...

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Putin ilk kez sebebini açıkladı! Türklerden...
Türk domatesinin ithalatına konulan kısıtlamaların şimdilik sürdürüleceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk partner ve dostlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.
Putin ilk kez sebebini açıkladı! Türklerden... Putin ilk kez sebebini açıkladı! Türklerden... Putin ilk kez sebebini açıkladı! Türklerden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Soçi'deki görüşme sırasında iki ülke arası ticari ilişkilerdeki kısıtlamaların tamamen kaldırılması konusunda anlaştıklarını söyleyen Putin, iki istisna dahil tüm kısıtlamaların kalktığını kaydetti.

'TARIM ÜRETİCİLERİMİZ BÜYÜK KREDİLER ALDI'

Putin, şöyle konuştu: "Türk partner ve dostlarımızdan, bilinen trajik olayların ardından bu kısıtlamalar getirildiği zaman hayatın yerinde durmadığını ve devam ettiğini anlamalarını istedik. Bu tam da domates üretimiyle ilgiliydi. Bizim tarım üreticilerimiz büyük krediler aldı. Bu, iklim koşullarımızda seraların yapımıyla ilgili oldukça uzun vadeli bir üretim süreci. Bu yüzden bu üründe kısıtlamalar devam edecek."

YATIRIM SÜRECİ GEÇİNCE...

Rus pazarını Türkiye'den gelen domatesler de dahil olmak üzere yurtdışından alınan ürünlere sonsuza dek kapatamayacaklarını kaydeden Putin, "Söz ettiğim bu yatırım süreci geçince, pazarımızın bu kısmı serbestleştirilecek. Ama genel olarak tüm diğer kısıtlamaların kalkması gerektiğini düşünüyoruz ki bugün bu konuda anlaştık" diye ekledi.

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