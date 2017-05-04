04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Referandum sonra iş hayatında önemli değişiklik

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Referandum sonrası çalışma hayatında çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiyor.
Referandum sonra iş hayatında önemli değişiklik
Referandum sonra iş hayatında önemli değişiklik Referandum sonra iş hayatında önemli değişiklik Referandum sonra iş hayatında önemli değişiklik

Özel sektör çalışanları kıdem tazminatını garantiye alırken kamuda da toplu sözleşme ile kadro ve zamlar geliyor

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre; Referandum sonrası gündemin ekonomiye kaymasıyla birlikte çalışma hayatında da çok önemli değişiklikler hayata geçmeye başladı. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma barışını sağlayacak yasalar birbiri ardına gelecek. Bu yılın toplu sözleşme senesi olması sebebiyle kamuda hem önümüzdeki iki yılın zamları hem de sosyal haklar belirlenecek. Bundan emekliler de nasibini alacak.

MEMUR VE EMEKLİSİNE 2 YILLIK ZAM

Yaklaşık 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için 2017 yılı toplu sözleşme senesi olacak. Memurlar ve memur emeklileri, ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde 2018 ve 2019 zamlarını öğrenecek. Böylece bu iki yıl boyunca her 6 ayda bir yapılacak maaş zamları ortaya çıkacak. Sadece zamlar değil sosyal ve mali haklar da bu masada açıklığa kavuşturulacak. 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi ise bu ay yapılacak. Türkİş burada da yüzde 18 zam teklifi ile masaya geliyor.

KADRO KARMAŞASI BİTİYOR

Toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme gelmesiyle 657 sayılı yasada yapılacak değişikliklerle kamudaki kadro karmaşası da son bulacak. 4-a,b,c,d gibi harflerle sınıflandırılan personel, kamu çalışanı şemsiyesi altında toplanacak.

ÖZEL SEKTÖRE TAZMİNAT

Kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sosyal tarafların bir araya gelmesiyle değişikliğe son şekli verilecek. Yapılan çalışmaya göre herkesin tazminatına kavuşacağı, istifa edenin de parasını alabildiği, işverenlerin her ay para yatırarak tazminat yükünden kurtuldukları bir sistem hayata geçecek. Şu anda 1 yılda alınan tazminat fon sayesinde 1 gün bile çalışılsa hak edilmiş olacak. Çalışanlar tazminattaki paralarını istedikleri an görüp çalıştırabilecek. Ayrıca belli şartlarda (ev alma, 15 yılın dolması, evlenme gibi) paranın bir kısmı da çekilebilecek.

EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

Temmuz ayında ise 11.5 milyon emeklinin bu yılki ikinci zam oranları belli olacak. Memur emeklileri yüzde 4 artı enflasyon farkı (yüzde 3'ün üzerindeki oran) alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayından temmuza kadarki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu oranın kaç olacağı da netleşmeye başladı. İlk 4 aydaki enflasyon oranı dün açıklanan rakamlarla yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2.71 olacak. Ancak son iki verinin eklenmesiyle kesin rakam da ortaya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranlarının yüzde 5 civarında olması bekleniyor.

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