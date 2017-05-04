04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Le Pen: Fransa'yı ya ben yöneteceğim ya da...

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Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala iki aday Le Pen ve Emmanuel Macron televizyon programında kozlarını paylaştı.
Le Pen: Fransa'yı ya ben yöneteceğim ya da...
Le Pen: Fransa'yı ya ben yöneteceğim ya da... Le Pen: Fransa'yı ya ben yöneteceğim ya da... Le Pen: Fransa'yı ya ben yöneteceğim ya da...

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 4 gün kala "Yürüyüş" hareketinin adayı eski Sosyalist Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) adayı Marine Le Pen birçok kanalda birden verilen televizyon programında karşı karşıya geldi.

Fransızların protestoları ve temsil krizi tartışmaları sebebiyle gergin bir kampanya süreci yaşayan adaylar kozlarını paylaştı. Sunucuların sorduğu sorulara sırayla cevap veren iki aday arasındaki tartışma hararetli geçti.

Birbirlerinin sıkça sözünü kesen ve birbirlerini eleştiren Macron ve Le Pen milyonları ekran başına kilitledi.

"YA BEN YÖNETECEĞİM, YA DA MERKEL"

Münazaraya Le Pen'in "Fransa'yı bundan sonra kesin olarak bir kadın yönetecek. Bu kişi ya ben olacağım, ya da Merkel" sözleri damga vurdu.

ADAYLARDAN KİŞİSEL SALDIRI

Macron'un geçmişini sıkça hatırlatan Le Pen, Emmanuel Macron'un eski düzenin bir devamı olduğunu, eski Sosyalist Bakanın ayrıca bankacılıktaki geçmişini hatırlatarak, "Avrupacı ve Finans dünyasının adayı, kendisine göre her şey alınıp satılabiliyor, insanlar dahil" dedi.

Kişisel saldırıya maruz kalan Macron, Le Pen'in saldırılarıyla ilgili, "Siyasi programının olmadığını ekran başındaki Fransızlar da bu sayede görüyor. Sayın Le Pen sorulara cevap vermek yerine geçmişten ve başkalarından bahsetmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Tartışma boyunca Le Pen, Macron'un "Halkın değil bankaların ve büyük şirketlerin", kendisinin ise "Fransızların ve işçilerin" adayı olduğunu ifade etti.

Macron ise, Le Pen'in Fransa'yı "kapatma" politikasının ne kadar zararlı olacağını açıklayıp Le Pen'in projelerinin gerçekçi olmadığını ve Le Pen'in Fransızlara yalan söylediğini belirtti.

Le Pen tartışma boyunca bugün Fransa'nın bulunduğu durumda Macron'un da payı olduğunun ve eski Bakanlığı döneminde alınmış kararlara dayandığının altını çizerken, Macron eleştirilerin "saçmalıklar" üzerine dayalı olduğunu savundu.

"CEZAYİR KATLİAMINI HATIRLATMAK TERÖRİZMİ TETİKLİYOR"

Cezayir katliamı hakkında Macron'un "Fransa, insanlık suçu işledi" dediğini hatırlatan Le Pen, "Siz Cumhurbaşkanı olarak böyle diyorsanız o ülkenin gençleri tabi gelip Fransa'dan intikam almak ister. Terörizmde kendi payınız olduğunu da tanıyın" dedi.

Le Pen, Macron'un terörizm konusunda hiçbir teklifi bulunmadığını ifade ederken Macron, Le Pen'in terörizme karşı vatandaşlıktan atma teklifine "kendini patlatanlar, intihar saldırıları düzenleyenleri vatandaşlıktan atmakla mı korkutacaksınız" ironisini yaptı.

Terörizm, Avrupa Birliği, büyük şirketlerin ülkeden gitmesi, sağlık, işçi hakları, işsizlik, emeklilik gibi önemli konuların sorulduğu tartışmada her iki aday da çok farklı programlar sundu.

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