Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, artan rekabet nedeniyle kârı son dönemde önemli ölçüde azalan Ericsson AB’nin kredi notunu çöp (junk) seviyesine indirdi. Ericsson’un Ba1 olan kredi notu da Baa3’ya çekildi.
Moody’s 2005’te de Ericsson’un kredi notunu çöp seviyesine indirmişti. 2014’te kredi notu A3 olan şirketin notu, yedi ayda üçüncü defa indirildi.
Kararın Ericsson’un yeni CEO’su Borje Ekholm’un yeni yatırım planları açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.
Açıklama sonrasında Ericsson’un Stockholm’deki hisse değeri yüzde 2.7 düştü. Şirketin geçen yıl maliyetleri düşürmek amacıyla İsveç'te 3 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üretimi frenlemeyi planladığı kaydedilmişti.
04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Efsane marka artık 'çöp' oldu!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Ericsson’un kredi notunu çöp seviyesine indirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, artan rekabet nedeniyle kârı son dönemde önemli ölçüde azalan Ericsson AB’nin kredi notunu çöp (junk) seviyesine indirdi. Ericsson’un Ba1 olan kredi notu da Baa3’ya çekildi.
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