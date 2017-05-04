AK Parti'den Abdullah Gül'e flaş çağrı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e AK Parti’den, “Açıklama yapıp spekülasyonları bitir” çağrısı geldi.

Referandum sonrası Deniz Baykal'ın Abdullah Gül'ü 2019 seçimlerine aday önermesi siyaseti hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın bu çıkışını "fitne ve virüs hareketi" olarak niteledi. Öte yandan AK Parti de fitneye alet olmaması için Gül'e çağrıda bulundu.

"SAYIN GÜL BUNA NET BİR CEVAP VERMELİDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün aHaber’e yaptığı açıklamada, “Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül’ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir” dedi.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Davadan ayrılanlar iflah olmamıştır” mesajına ilişkin de, “Alan almıştır diye tahmin ediyorum. Bu davadan ayrılanların veya ihanet yoluna doğru giderleri bugün kim hatırlıyor? Sayın Cumhurbaşkanı isimlerini anmasa tarihte küçük bir nokta bile olmayacak durumdalar, belki böyle sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği mesaj, mesajın sahipleri mesajı almıştır diye düşünüyorum” dedi.