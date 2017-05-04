MİT 215 bin kişilik listeyi verdi

FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanan 215 bin kişinin mesajları deşifre edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deşifre edilen 18 milyon ByLock yazışmasını özel kuryeyle 81 ile gönderdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), telefonunda FETÖ’nün kullandığı kriptolu mesajlaşma ağı ByLock bulunan 215 bin kişilik listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) uzman ekipleri, ByLock mesajlarını ve kullanıcılarını belirlemek için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonunda, FETÖ üyelerinin 18 milyon Bylock mesajı deşifre edildi. Deşifre edilen mesajların, sızma olmaması için özellikle sisteme girilmediği belirtildi. Deşifre edilen 18 milyon Bylock mesajı, özel kuryelere zimmetlenerek 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Böylece Bylock kullanıcısı olduğu için adli işlem gören şüphelilerin soruşturma dosyalarına, konusu suç teşkil eden Bylock yazışmaları da eklenecek.

MAHREM İMAMLARA SORULACAK

Bylock yazışmalarının ilk etapta, geçen haftaki operasyonda gözaltına alınan FETÖ’nün “mahrem imamları”nın dosyalarına konulacağı, bin 200 FETÖ şüphelisine bu yazışmaların sorulacağı bildirildi.