04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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MHP İstanbul İl Başkanlığına sürpriz aday!

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MHP İstanbul İl Başkanlığına sürpriz aday!
Ülkü Ocaklarında çekirdekten yetişen ve MHP teşkilatlarında uzun yıllar görev yapan Okan Ertorun MHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı.
MHP İstanbul İl Başkanlığına sürpriz aday! MHP İstanbul İl Başkanlığına sürpriz aday! MHP İstanbul İl Başkanlığına sürpriz aday!

Ülkü Ocaklarında çekirdekten yetişen ve MHP teşkilatlarında uzun yıllar görev yapan Okan Ertorun MHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Okan Ertorun Kimdir? 

Okan Ertorun, 20 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta öğrenimini Üsküdar'da, lise tahsilini ise Üsküdar Ticaret Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında tekstil işi ile uğraşmakta Ve Özel Sektörde Üst Düzey Yöneticilik Yapmaktadır. Siyasi kariyeri ise, uzun yıllar Ülkü Ocaklarında ve MHP Teşkilatlarında görev yaptı. Ülkü Ocaklarında 1997-1998 tarihleri arasında Orta Öğretim ve Eğitim Masasında, 2000 yılında Teşkilat başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, 2010 yılında devraldığı Üsküdar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 2013 Yılında tamamladı. Ülkücü işçiler Derneği Istanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Marmara Bölge Başkanlığı görevinde bulundu.

MHP Istanbul Il Yönetim Kurulunda görev yapmıştır. MHP Istanbul Il Başkan Adaylığını açıklamıştır.

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