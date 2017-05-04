İşte Figen Yüksekdağ'ın yerine gelecek isim

HDP Eş Genel Başkanlığı ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın yerine HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun geleceği iddia ediliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın hem vekilliğinin hem de partililiğinin düşürülmesi nedeniyle partide tüzük gereği yeni eş genel başkan arayışı başladı. Yüksekdağ'ın yerine HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun geleceği iddia ediliyor.

YİNE KADIN VE SOL SİYASETTEN OLACAK

HDP'de Yüksekdağ yerine seçilecek eş genel başkanın kadın, sol siyasetten gelen bir isim olacağı konuşulurken; aynı zamanda milletvekili olması ve böylece partinin grup toplantıları başta olmak üzere TBMM faaliyetlerine de katılması gerektiği dillendiriliyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU'NUN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Parti içinde bu kapsamda hem milletvekili olması hem de aranan kriterlere uygun olması nedeniyle HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun ismi de konuşuluyor. HDP içinde yeni eş genel başkan arayışı kapsamında kritik toplantılar yapılmaya başlanırken, kongre öncesi bütün yönetim organlarının bir araya geleceği bir kamp yapılması da planlanıyor. Edinilen bilgiye göre HDP milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin katılımıyla 6-7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak toplantılarda yeni eş genel başkanın kim olması gerektiği konusu masaya yatırılacak.