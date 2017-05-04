04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Adana'da 6 kişinin öldürüldüğü vahşetin detayları ortaya çıktı

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Adana'daki katliamla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.
Adana'da 6 kişinin öldürüldüğü vahşetin detayları ortaya çıktı
Adana'da 6 kişinin öldürüldüğü vahşetin detayları ortaya çıktı Adana'da 6 kişinin öldürüldüğü vahşetin detayları ortaya çıktı Adana'da 6 kişinin öldürüldüğü vahşetin detayları ortaya çıktı

Emekli vali olan eniştesi, 2 halası ile 2 kuzenini öldüren Dener, 155 Polis İmdat Hattı’nı telefonla arayıp, adresi verdikten sonra ‘Hepsini vurdum’ deyip tabancasındaki son kurşunla kendini öldürdü. Katliamın nedeni ise iddiaya göre, aile büyüklerinin, Z.K.’nin kendilerine uygun olmadığını söylemesi...

Adana’da medikal malzeme satan, annesi ve babası yıllar önce ölen Denizhan Dener, 6 yıllık sevgilisi Z.K.’yi (25) istemesi için akrabalarını Seyhan ilçesinde bulunan evine çağırdı. Emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76), halası Nursen Metin (68), kızları Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ile Gönül Cengiz’in oğlu Suphi Cengiz (38) Dener’in Kurtuluş mahallesindeki dairesine gitti.

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‘HEPSİNİ VURDUM’

Evde, Hatay’da oturan Z.K.’yi istemeye gitmeye hazırlanan Dener ile aile büyükleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre aile büyüklerinin, Z.K.’nin kendilerine uygun olmadığını söylemesi üzerine Dener, tabancasını çekip, evdeki herkesi tek tek öldürdü. Yoğun silah seslerini duyanlar polisi ararken, 5 kişiyi katleden Denizhan Dener, önce Hatay’daki Z.K.’yi arayıp, cinayeti anlattı, ardından da 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp evinin adresini verdi. ‘Hepsini vurdum’ diyen Dener, telefon açıkken tabancasındaki son kurşunu da kendi başına sıkarak yaşamına son verdi.

KAPI KIRILDI

Eve gelen polisler, kapıyı önce çilingir yardımıyla açmaya çalıştı. Olmayınca, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CANKUR ekipleri kapıyı kırdı. Kan gölüne dönmüş evde emekli Vali İsmet Metin, eşi Nursen Metin, kızları Senem Metin, Gönül Cengiz ile oğlu Suphi Cengiz ve Denizhan Dener’in cesedi bulundu.

Z.K.olayı haber alınca Hatay’dan Adana’ya geldi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Denizhan Dener’in sevgilisi Z.K. da Hatay’dan olay yerine geldi acı haberle sinir krizi geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayda kullanılan tek tabancanın da son kurşunu kendine sıkan Denizhan Dener’in elinde olduğu belirlendi.

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Evde yapılan incelemenin ardından ölen 6 kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Emekli Vali İsmet Metin, Bingöl, Ağrı, Zonguldak, Karaman ve Kırklareli valiliği yaptı. Metin, 3 kız çocuk babasıydı.

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VALİ İSMET METİN KİMDİR?

İsmet Metin, 1941 yılında Hatay’da doğdu. 1964 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Bu tarihten itibaren sırasıyla Antakya Maiyet Memurluğu, Silifke ve Kırobası Bucak Müdürlüğü, Kırıkhan ve Dörtyol Kaymakam Vekilliği görevleri ve 1967 yılında kaymakamlık kursu mezuniyetini müteakip Bolu/Seben Kaymakamlığı, Bingöl/Solhan Kığı Kaymakamlığı, Acıpayam, Saruhanlı ve Görele Kaymakamlığı, Rize Vali Vekilliği, Adana Vali Yardımcılığı, Bingöl Valiliği, Merkez Valiliği, Ağrı, Zonguldak, Karaman ve Kırklareli Valilikleri görevlerinde bulundu. İsmet Metin, evli ve 3 kız çocuk babası.

Apartman dairesinde 6 ceset bulundu

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