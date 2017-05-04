İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntü

İstanbul'da, Yenibosna metrosunun en kalabalık olduğu saatlerde bonzai içen gencin feryatları yürek yaktı. Vatandaşlar yetkililerin bu drama son vermesi için çağrıda bulundu.

Her geçen gün artan uyuşturucu bağımlısı gençlerin kendilerinden geçtikleri o ibretlik görüntüler yürekleri yakmaya devam ediyor. İstanbul’da sıkça rastlanan uyuşturucu bağımlısı gençlerin dramına bir yenisi daha eklendi.

HAREKET ETMEYE ÇALIŞTI AMA...

Dün sabah saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonu çıkışında bonzai içen bir genç kendinden geçerek kaldırıma yığıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hareket etmeye çalışan genç aldığı uyuşturucu nedeniyle başarılı olamadı.

VATANDAŞTAN CANLI YAYINA TEPKİ

Durumu fark eden vatandaşlar yüzüne su çarparak genci kendisine getirmeye çalıştı. Vatandaşların yardım etmeye çalıştığı sırada uyuşturucunun etkisiyle bağıran gencin feryatları yürek yaktı. Kimi vatandaşlar ise o anlarda yardım etmek yerine sosyal medya üzerinden canlı yayın yapınca çevredekilerden tepki gördü.