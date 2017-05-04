04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Akşener ve Türk'ten Baykal'a cevap

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Akşener ve Türk'ten Baykal'a cevap
CHP milletvekili Deniz Baykal'ın Meral Akşener ve Ahmet Türk'e başkan yardımcılığı teklifi götürülmesi önerisine iki cepheden de yanıt geldi.
Akşener ve Türk'ten Baykal'a cevap Akşener ve Türk'ten Baykal'a cevap Akşener ve Türk'ten Baykal'a cevap

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan, eski DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Meral Akşener’in de yer aldığı birlik önerisine yanıt verdi. 

Ahmet Türk, şunları söyledi: 

YELPAZE GENİŞ OLMALI“

Türkiye’de zaten yaralı bir demokrasi var. Referandumdan sonra daha da büyük yara aldı ve otoriterleşmeye dönüştü. Önemli olan demokratik, çağdaş değerlerle yeni bir dönem başlatmak. Demokrasi olmadan hiç bir sorun çözülmez. Tüm mesele demokratik değerlerle bir ülkenin yeniden yaratılmasıdır. Korku devletinin oluşturulduğu dönemin demokrasi ile aşılacağına inanıyorum. Kürt sorunu önemli ama demokrasi olmadan zaten hiçbir sorun çözülemez. Bu durumun toplumu rahatlatacak, güven verecek, insanların kendisini güven içinde hissedeceği bir sisteme evrilmeye ihtiyaç var.

FARKLI KESİMLER OLMALI

O nedenle demokrasi için birlik günüdür. Demokrasi cephesinin yelpazenin çok geniş olmalı, ama isimler üzerine tartışmayı doğru bulmuyorum.

Demokratik geleceği önemseyen bir cephe olmalı. Cephe farklı anlaşılabilir ama demokrasiyi kalıcı hale getirdemek için mücadele verilmesi lazım, ortak akıl olamalıdır. Demokrasi cephesini önemsiyorsak, sistemden rahatsızsak önce biz demokrasiyi kalıcı hale getirecek, vatandaşa güven içinde olduğunu hissedecek yeni bir ortamı hazırlayacak yelpazede farklı düşünen insanlar olmalı. Koşullar, sizi farklı kesimlerle demokrasi için bir araya getirebilir. Bu durum referandumda kendiliğinden çıktı; MHP’lisi de, Kürtler de, aydınlar da kendi geleceği için ‘hayır’ oyu kullandı. Demokrasi olmadan MHP’nin, HDP’nin ya da farklı bir partinin anlamı yok.

BİR ARAYA GELMELİ

Referandum çok önemli sonuçları ortaya çıkarttı. Şehirlerde ‘hayır’ var ama demokratik bir seçim olmadığı, baskı olduğu için kırsal kesimde farklı sonuçlar çıktı. Bütün bu analizleri yapmak lazım. Referandumun sonucunun ‘evet’ mi, ‘hayır’ mı çıktığı tartışmasını doğru okumak lazım. Halk bir mesaj verdi; demokratik birliğe ihtiyaç var ve demokratik gelecek için duyarlılığa çağrıyor. Türkiye’nin, yeni bir toparlanma sürecine ihtiyacı var. Yeniden demokratik hareket gerçekleştirecek akla ihtkiyaç var. Yaralı demokrasi daha fazla yara aldı. Kimse düşüncesini açıkca ortaya koyamıyor. Bu gerçekleri bütün herkes görüyor, biliyor, büyük bir suskunluk var. Böyle bir ülkede, demokratik bir ortamın hazırlanması için siyasiler, demokrasiyi düşünenler fedakarlık yapmazsa bir araya gelme becerisini gösteremezse yapacak çok da bir şey kalmıyor.” 

MERAL AKŞENER ÖNERİYE SICAK DEĞİL

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in ise CHP’li Deniz Baykal’ın önerdiği başkan yardımcılarının önceden açıklanması ve bunlardan birisinin kendisi olması yönündeki öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi.

HÜRRİYET

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