04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Şehitlerin bağrına 5 yıldızlı otel

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Şehitlerin bağrına 5 yıldızlı otel
Şehitlerin bağrına 5 yıldızlı otel Şehitlerin bağrına 5 yıldızlı otel Şehitlerin bağrına 5 yıldızlı otel

 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk şehitlerinin verildiği Yavuz Çıkarma Plajı’nın rüşvet karşılığı peşkeş çekildiği iddiaları Ada’yı salladı… Şehitlerin verildiği plajın Meclis’in bile devre dışı bırakılarak otel için kiralanması “Neler oluyor?” dedirtti…

TURİZM BAHANESİYLE PEŞKEŞ!

Kıbrıs Adası’nın, Hz. Osman ve 2. Sultan Selim döneminden sonra 3. fethi olarak bilinen 1974 Barış Harekâtı’nın yapıldığı alan, turizm bahanesiyle peşkeş çekiliyor. Harekâtın başladığı Yavuz Çıkarma Plajı, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla otel yapılmak üzere Altınbaş Holding adlı yerel bir şirkete kiralandı. Bakanlar Kurulu araziyi, yetkisi dâhilindeki en uzun kiralama süresi olan 30 yıllığına Altınbaş Holding’in kullanımına devretti.  

MECLİS DEVRE DIŞI

Çıkarma plajının kiralanması meclis oturumunda da gündeme geldi. Anamuhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun Meclis’i devre dışı bırakarak çıkarma plajını kiralama kararını, Meclis’e hakaret olarak değerlendirdi. Hükümetteki bazı bakanların ve birçok milletvekilinin kiralama kararından haberdar olmadığını savunan Erhürman, “Bakanlar Kurulu nasıl oluyor da bir vakıf arazisini, toplumun hassas olduğu bir bölgeyi meclisi devre dışı bırakarak kiralıyor?” diyerek hatadan dönülmesini talep etti.
 
Kıbrıs Adası’nın, Hz. Osman ve 2. Sultan Selim döneminden sonra 3. fethi olarak bilinen 1974 Barış Harekâtı’nın yapıldığı alan, turizm bahanesiyle peşkeş çekiliyor. Harekâtın başladığı Yavuz Çıkarma Plajı, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla otel yapılmak üzere Altınbaş Holding adlı yerel bir şirkete kiralandı. Şehitlerin anısına zarar veren skandala halktan ve siyasilerden sert tepki geldi. Yavuz Çıkarma Plajı’nı kiralayan şirket, yine aynı yerde yıllardır plaj ve diskotek işletiyordu. Daha önce Vakıflar İdaresi’ne ait 19 dönüm sahilin 49 yıllığına aynı şirkete kiralanması gündeme gelmiş ancak meclisteki tepkiler üzerine tasarı, UBP-DP azınlık hükümeti tarafından geri çekilmişti. Bakanlar kurulu araziyi, yetkisi dâhilindeki en uzun kiralama süresi olan 30 yıllığına Altınbaş Holding’in kullanımına devretti. 

BAKANLARIN BİLE HABERİ YOK!

Çıkarma plajının kiralanması meclis oturumunda gündeme geldi. Anamuhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar kurulunun meclisi devre dışı bırakarak çıkarma plajını kiralama kararını, meclise hakaret olarak değerlendirdi. Hükümetteki bazı bakanların ve birçok milletvekilinin kiralama kararından haberdar olmadığını savunan Erhürman, “Bakanlar kurulu nasıl oluyor da bir vakıf arazisini, toplumun hassas olduğu bir bölgeyi meclisi devre dışı bırakarak kiralıyor?” diyerek hatadan dönülmesini talep etti. 

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, plajın kiralanma kararının hassasiyetine dikkat çekerek konunun bakanlar kurulunda tekrar tartışılacağını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan kabinenin otel yapma kararını geri çektiği iddia edildi. Resmi açıklama ise henüz Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından yapılmadı.

Milli Gazete

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