04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Turkcell'in ortağından önemli karar

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Turkcell'de yüzde 38 hisseye sahip olan Telia, şirketin toplam yüzde 6.8'ine denk gelen yaklaşık 150 milyon hisse teklif ettiğini açıkladı.
Turkcell'in ortağından önemli karar
Turkcell'in ortağından önemli karar Turkcell'in ortağından önemli karar Turkcell'in ortağından önemli karar

Şirket hisseleri kısa zamanda kurumsal yatırımcılara satabileceği hızlandırılmış ön talep toplama süreci üzerinden satmayı planladığını açıkladı.

Açıklamada, bütün hisselerin satılması durumunda Telia'nın Turkcell'deki doğrudan hisselerinin yüzde 14'ten yüzde 7.2'ye düşeceği belirtildi.

Telia aynı zamanda Turkcell'de doğrudan olmayan hisselerini satmayı düşünmediğini açıkladı.Telia 2015 yılında yaptığı açıklamada merkez Asya pazarını kademeli olarak terk edeceğini belirtmişti.

Şirket açıklamasında BofA Merrill Lynch, Citi ve UBS'in ortak biçimde ön talep topladığını söyleyerek işlemlerin 8 Mayıs itibariyle gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

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