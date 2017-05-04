Gülen, o ismi ekonomi bakanı yapacaktı...

Gizli tanık, FETÖ'nün 17-25 Aralık süreci sonrası başarılı olunması halinde TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın ekonomi bakanı olacağını iddia etti.

TUSKON iddianamesinde gizli tanık Boran’ın TUSKON Genel Sekreteri firari şüpheli Mustafa Muhammet Günay hakkındaki “Günay, sabah uyandığında saçını ne tarafa taraması hususunu dahi Fetullah Gülen’e soran şahıstır. Cemaate milyon dolarlar aktarmaları şartıyla iş adamlarına fahri konsolosluklar satıyordu” ifadesi dikkat çekti. Gizli tanık, FETÖ'nün 17-25 Aralık süreci sonrası başarılı olunması halinde Günay'ın ekonomi bakanlığına getirmeyi planladığını öne sürdü.

85 iş adamı hakkında hazırlanan TUSKON iddianamesinde gizli tanık Boran’ın şüpheli iş adamları hakkındaki ifadeleri yer aldı. İfadesinde firari şüpheli TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın örgüt içindeki en etkili şahıslardan biri olduğunu söyleyen gizli tanık Boran, “Hatta Fetullah Gülen bu şahıs hakkında; ‘Sabah uyandığında saçını sağa mı yoksa sola mı taraması hususunu bana soran şahıstır’ şeklinde beyanda bulunarak kendisine ne kadar bağlı olduğunu ifade etmiştir. Mustafa Muhammet Günay bir dönemin Uganda fahri konsolosu idi. Ayrıca TUSKON'un yönetim kurulu üyeleri de özellikle Afrika ülkelerinin fahri konsolosları idiler” dedi.

Mustafa Günay’ın bu fahri konsoloslukları cemaate para aktarmaları şartıyla ve en az milyon dolar bedelle iş adamlarına bir nevi sattığını söyleyen gizli tanık Boran, “Fahri konsolos olan iş adamları da böylece diplomatik dokunulmazlık alıyorlar ve iş hacimlerini de olağanüstü büyütüyorlardı. Mustafa Günay gerçekten örgüt içinde en etkili şahıslardan birisidir. TUSKON yaptığı bir kısım resmi programlar nedeniyle devletten hibe alıyordu" dedi.

Gizli tanık "Mustafa Muhammet Günay 17-25 Aralık süreci sonrasında örgütün başarılı olması halinde Ekonomi Bakanlığına getireceği isimdir. Mustafa Muhammet Günay ayrıca her ay bir ya da iki kez ABD'ye gidip Fetullah Gülen ile görüşüp, bu şekilde de talimat alırdı” diye konuştu.

İŞ ADAMLARINA BEREKET OLSUN DİYE 100 DOLAR GÖNDERMİŞ

2009-2013 yıllarında cemaatin çeşitli departmanlarında bulunduğunu anlatan gizli tanık Boran’ın ifadelerinde, örgüt lideri Fetullah Gülen’in örgüt mensuplarının doğan her çocuğuna isim koyduğunu, bunun örgüt içerisinde bir mecburiyet ve itaatin sınanması olduğunu belirtti. Gülen’in iş adamlarına bereket için ve cüzdanlarında peçete içerisinde muhafaza edilmek üzere 100 dolar banknot gönderdiğini, başarılı bölgecilere de kendi taktığı takke, gömlek ve benzeri eşyasını gönderdiğini de ifade etti. Örgüt mensuplarının üstünden çıktığı belirtilen 1 dolarlık banknotların da böyle olduğunu belirten tanık Boran’ın, "Örgüt mensubu kim olursa olsun, bu paraları ya da eşyayı hiçbir şekilde elinden çıkarmaz ve imha edemezler" dediği belirtildi.

THY’Yİ KULLANMIYORLAR, HALK EKMEĞİNİ ALMIYORLAR"

Gizli tanık Boran, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında irtibatını ve faaliyetlerini Iphone uygulaması olan Facetime programıyla yürüttüğünü belirterek "Uçuşlarda THY’yi fişleneceklerini düşündükleri için kesinlikle kullanmıyorlar, örneğin Hamidiye suyunu içmezler ve İstanbul Halk Ekmeğin ürettiği ekmeği almazlar. Bu ürünlerde büyü olduğu algısı vardır" dediğine yer verildi. Tanık Boran ayrıca şüpheli TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın örgüt içinde en etkili şahıslardan birisi olduğunu, 17-25 Aralık süreci sonrasında örgütün başarılı olması halinde Ekonomi Bakanlığı’na getireceği bir isim olduğunu da ileri sürdü.