04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Hakkari'de sıcak çatışma! Yaralı askerler var

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Hakkari'de sıcak çatışma! Yaralı askerler var
Hakkari Valiliği, Çukurca'da çıkan çatışmalarda 1' i ağır olmak üzere 7 asker yaralandığını açıkladı.
Hakkari'de sıcak çatışma! Yaralı askerler var Hakkari'de sıcak çatışma! Yaralı askerler var Hakkari'de sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, biri ağır 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının Gerki Tepe üs bölgesindeki görevlilerce tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine bölgeye Süper Kobra taarruz helikopterlerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın hava desteği kapsamında 8 hedef Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca vurulmuştur. Sınır ötesinden eş zamanlı saldırılarını gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayıda roketatar ve AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 7 askeri personel yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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