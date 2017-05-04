Hawking: Dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmeliyiz

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın hayatta kalmak için dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.
DÜNYADAKİ VAKİT KISALDI
BBC''nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, insanlığın dünyadaki vaktinin kısaldığını belirtti. Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.
Belgeselde Hawking ve eski öğrencisi Christophe Halfard'ın, insanlığın uzayda nasıl yaşayabileceğini tartıştığı kaydediliyor.