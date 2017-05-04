04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:52Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 93.644 -0.23
  • Altın: 140,721 0.06
  • Dolar: 3,5407 0.14
  • Euro: 3,8649 0.16

Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!

»
Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!
İstanbul'da bir ilkokulda, iddiaya göre, sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin omuzunu ısırdı.
Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı! Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı! Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!

Büyükçekmece’de bir ilkokulda, iddiaya göre, sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin kulağını ve sırtını morarttı, küçük çocuğun omuzunu ısırdı. Küçük çocuğun yakınları ise “İlk gördüğümde şok oldum. Tekme tokat dalmış. Omzunu dişlemiş, bir insan 7 yaşındaki bir çocuğu dişler mi?” diyerek tepki gösterdi. 

Olay, Büyükçekmece Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni K.K. 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi A.D.‘yi başka bir öğrenciyle tartıştığı gerekçesiyle dövdü. A.D.'nin başka bir öğrenci ile tartışmasına sinirlenen öğretmen K.K. küçük çocuğun kulağını çekti, sırtına tekme attı. Öfkesini alamayan öğretmen, küçük çocuğun omzunu da ısırdı. A.D.'yi ve diğer öğrencileri tehdit eden öğretmen, olayı kimselere söylememelerini tembihledi. Öğretmen K.K. daha sonra okul yetkililerine haber vermeden küçük çocuğu sağlık ocağına götürdü. A.D.yi tanıyan sağlık ocağındaki görevli personelin durumu talihsiz çocuğun annesine haber vermesiyle dayak olayı ortaya çıktı.

TEK TESELLİM

Komşusu olan hemşirenin araması üzerine sağlık ocağına giden anne Müşerref D., öğretmenin, çocuğunun kavga edip düştüğünü olayı büyütmeye gerek olmadığını söylediğini iddia etti. Çocuğunun kendisine olayı söylemediğini anlatan anne Demirel, “Çocuğumu korkutmuş, ben bunu diğer arkadaşlarından duydum. Belim ağrıyor dedi, belini açtım ayakkabı izi. Arkadaşıyla tartışmış dedi. 'En başarılı öğrencimle tartıştı o yüzden yaptım' dedi. Daha sonra inkar etti. Ben yapmadım dedi. Tartıştı dediği çocukla konuştum ‘öyle bir şey yok’ diyor. Kimselere haber vermeden çocuğumu sağlık ocağına götürüyor. Tek tesellim, sakat kalmaması ve ölmemesidir. Bu çocuk her geldiğinde kafası şişti, kulağı mordu. Ne oldu dediğimde ‘anne düştüm’ diyordu. Çocuğu tehdit ediyordu annene söylersen daha beterini yapacağım diye. Bütün çocuklara aynısını yapmış ama en şiddetlisini benim çocuğuma” diye konuştu.

OMZUNU DİŞLEMİŞ

Duruma tepki gösteren dayı Cevdet Çimen ise dayak olayının ilk olmadığını söyledi. Duruma tepki gösteren Çimen, “Bu öğretmenin bir an önce görevden alınması lazım. Bugün bizim çocuk yarın başka çocuklar. İlk gördüğümde şok oldum. Tekme tokat dalmış. Omzunu dişlemiş bir insan 7 yaşındaki bir çocuğu dişler mi? Gerekli işlemler yapılsın devletimizden bunu bekliyoruz“ şeklinde konuştu.

Bir çok yerinde morluklar olan küçük çocuk ise “Arkadaşımla tartıştık. Öğretmen sonra dövdü. Yerden yere vurdu. Belime vurdu. Önce beni tuvalete götürdü sonra da hastaneye götürdü” diye konuştu.

İLK DEĞİL

Aynı sınıfa giden çocuğunun zaman zaman üzerinde morluklar gören Mustafa Bektaş isimi başka bir veli daha önce öğretmenden şikayetçi olduğunu söyledi. Durumu başka bir veliden öğrendiğini dile getiren Bektaş, “Çocuğuma sorduğumda cevap vermedi. Hiçbir şey olmadı dedi. Ben sıkıştırdım çocuğumu. Çocuk anlatmaya başladı. Neden söylemiyorsun diyorum. Bizi tehdit etti dedi, eğer söylersek bu çocuğa yaptığım gibi size de aynısını yapacağım demiş. Çocuğa soruyordum. Belirli yerlerinde morluklar görüyordum. Öğretmen sana hiç vurdu mu diyordum hayır diyordu ama üzülerek söylüyordu. İspatlayamadım ben bunu” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

7 yaşındaki çocuğu dövdüğü ve bir çok yerinde morluklar oluşmasına neden olduğu iddia edilen sınıf öğretmeni K.K. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beyazperdede ezan okuyacak!Beyazperdede ezan okuyacak!İslam aleminde ilk ezan okuyan Müslüman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan 'Özgürlüğün Sesi Bilal' filmi, 26 Mayıs'ta vizyona girecek.
Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!İstanbul'da bir ilkokulda, iddiaya göre, sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin omuzunu ısırdı.
Hawking: Dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmeliyizHawking: Dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmeliyizÜnlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.
Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattıGözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattıBir radyo programına konuk olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk pek az kişinin bildiği, henüz çocuk yaştayken geçirdiği ve kör olmasına neden olan kazayı anlattı.
Silikonu yapan kuaför konuştuSilikonu yapan kuaför konuştuAdana'da yaşanan korkunç silikon skandalı sonrasında, işlemi uygulayan kuaför Soner G. suçlamaları reddetti ve işlemi Merve Keleş istediği için uyguladığını açıkladı.
Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldıÜnlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldıİngiltere'de Ruh Sağlığı Yasası gereği gözaltına alınan Everton'ın oyuncusu Aaron Lennon, stres kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle tedavi almaya başladı.
  • Kendi ölüm fotoğrafını paylaştı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:22
  • Candan Erçetin eski işine geri döndü03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:18
  • Davut Güloğlu'nun cezası belli oldu03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:16
  • Oktay kaynarca ateş püskürdü!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15
  • Gökhan Gencebay: Defalarca nezarette yattım03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:14
  • Polis tarlaya girdi, yine de çıkmadılar!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:13
  • Türkiye'de bir tek o kaldı!03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:30
  • Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!02 Mayıs 2017 Salı 23:31
  • Özel hastanede büyü bozma skandalı!02 Mayıs 2017 Salı 15:44
  • Bu acıya yürek dayanmaz! Geriye gelinlik kaldı02 Mayıs 2017 Salı 10:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri