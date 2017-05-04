Beyazperdede ezan okuyacak!

250 kişilik animasyon ekibiyle ve 30 milyon dolar bütçesi ile 3 yılda hazırlanan filmde, bin 400 yıl öncesinden günümüze mesajlar verilerek tüm insanlığa inanç, eşitlik ve özgürlüğün önemi hatırlatılacak.

500 sinemada gösterime girmeye hazırlanan filmde, 'Bilal' karakterini Engin Altan Düzyatan seslendiriyor.



Aynı filmde, 'Hz. Hamza' karakterine Tamer Karadağlı, 'Hz. Ebubekir'e Ayhan Kahya, 'Hamama'ya ise Ayça Bingöl ses verecek.

Filmde Bilal-i Habeş'in ömür boyu süren özgürlüğü ve inanç mücadelesi beyazperdeye taşınacak.