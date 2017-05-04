İhanete devam

AKPM’deki ‘15 Temmuz misillemesi’nde Türkiye aleyhinde oy veren HDP’liler ‘ihaneti’ savundu. ‘Şer ittifakı’yla birlikte hareket eden Kürkçü ileri giderek “Görevimi yaptım” dedi.

Kanlı darbe girişimine destek olan, referandumda da ‘hayır’ çıkması için her yolu deneyen Avrupa, tüm bunlardan sonuç alamayınca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde “15 Temmuz misillemesi” yapıp Türkiye için siyasi denetim kararı almıştı. Ankara’nın çok sert tepki gösterdiği bu karara, sırtını terör örgütü PKK’ya dayayan HDP’nin iki vekili kabul oyu vermişti.

Türkiye’deki ‘ihanetleri’ni Avrupa’ya taşıyan HDP’li iki vekil Ertuğrul Kürkçü ile Filiz Kerestecioğlu, dün Meclis’te düzenledikleri basın toplantısıyla bu ‘alçaklığı’ savundu.

ŞER İTTİFAKIYLA KOL KOLA

Türkiye’yi bölüp, parçalamak isteyen PKK, FETÖ gibi ‘şer ittifakı’yla paralel hareket eden HDP’nin İzmir Milletvekili Kürkçü, ‘skandal’ karardan dolayı gurur duyduğunu açıkladı. İhaneti de ‘biz görevimizi yaptık’ şeklinde savunup şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu kararı böyle verdiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. Memnunuz böyle yaptığımız için. Demokrasiye katkıda bulunduk.” Kerestecioğlu da ‘ihaneti’ savunmak için benzer açıklamalar yaptı.

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